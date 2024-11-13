Найімовірніше, він буде готовий до початку другої каденції Трампа. Оскільки, як пояснив 24 Каналу засновник руху "Демократическая Россия" Євген Севастьянов, невідомо, як розвиватимуться події на момент складання присяги.

Дивіться також Чим відзначився ведучий FoX News, якого Трамп хоче призначити главою Пентагону

Який задум має Трамп

На думку Севастьянова, майбутній президент США Дональд Трамп наразі не має реального плану щодо завершення війни в Україні.

Тільки зараз почнуть розробляти. Буде готовий до моменту, коли Трамп очолить країну. Чому? Не знаємо, якою буде ситуація до того, як Трамп складе присягу на Конституції США,

– зазначив засновник руху "Демократическая Россия".

Перебіг подій залежить від багатьох факторів:

дій як українських, так і російських військ;

погодних умов;

темпу постачання озброєння в Україну;

темпу надходження північнокорейських чи будь-яких інших солдатів до Росії.

Попереду ще багато змін, вони відбудуться в найближчі місяці. Саме з цією ситуацією доведеться зіштовхнутися президенту Трампу, коли він реально зможе керувати подіями,

– зазначив Євген Севастьянов.

Все, що пропонуватиметься до того моменту, це припущення деяких варіантів: що робити за такої ситуації, що робити за іншої ситуації. Жодних кінцевих варіантів закінчення війни в Україні немає. Невідомо, коли будуть переговори.

Цікаво! Політолог та президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний вважає, що Трамп може готувати "мирний план", який не влаштує ні Україну, ні Владіміра Путіна.