Россияне хотят перехватить инициативу и заставить ВСУ использовать резервы, – военный эксперт

С момента, когда Украина начала контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях, россияне готовятся к другим наступлениям ВСУ. Российский генштаб понимает, что ситуация для оккупантов неопределенная.

Об этом для 24 Канала рассказал военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин.

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"Сейчас есть тенденция увеличения военной помощи от Запада. Повышается качество и появляются новые виды вооружения. Посмотрите, сколько было колесных бронированных машин летом 2022 года и сколько передают сейчас. Россияне это отлично понимают и готовятся к украинскому контрнаступлению", – отметил Левин.

Обратите внимание – Игаль Левин о тактике России: смотрите видео

Что хочет Россия

Военный аналитик отметил, что враг наступает у Угледара и Бахмута. Оккупанты хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Если бы у России были такие возможности, она хотела бы захватить Киев и торжествовать в войне. Тем не менее они сейчас наступают, чтобы перехватить инициативу и заставить Украину использовать для обороны новые резервы. Оккупанты хотят создать критическую ситуацию на фронте, – сказал Левин.

Он добавил, что как бы тяжело ни звучало, но нельзя использовать резервы, которые сейчас готовит Украина.

Украина отражает наступление врага

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что защитники получают необходимое оружие и технику. Они готовятся к победе.

"Любые попытки России перехватить инициативу должны сломать. И уверен, что мы это сделаем", – подчеркнул Зеленский.