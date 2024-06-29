В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, какие поврежденные самолеты россиянам удается восстанавливать. К слову, за полгода Силы обороны поразили девять Су-25, один Су-57, два МиГ-31, около 13 Су-34, один Су-35, один Су-35С, два А-50, Ил-22М11 и один Ту-22М3. К сожалению, некоторые типы самолетов не удалось установить.

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Какие трудности с ремонтом Су-25

Больше всего уничтожено и повреждено бомбардировщиков Су-25 и Су-34, которые противник преимущественно использует для нанесения ударов на линии фронта или сброса КАБов.

Су-25 на предельно малых высотах попадают в основном под удары наших ПЗРК, в частности, "Игла", Stinger. То есть ребят, которые постоянно несут боевое дежурство. Уничтожение Су-25 происходит с заходом в один или другой двигатель. Эти самолеты скомпонованы так, что на одном двигателе он может дотянуть до аэродрома.

С выбитым двигателем, с поврежденным крылом самолет может дойти и совершить посадку, а дальше очень длительный этап восстановления,

– сказал Свитан.

По его словам, после такого удара восстановить Су-25 крайне сложно, но возможно. Однако часто самолеты идут на так называемый режим "авроры" – на запчасти, чтобы добавлять узлы и агрегаты другим самолетам.

Бомбардировщики Су-25 уже не производятся, но благодаря "авроре" и тому, что у россиян очень много самолетов, которые не летают, они снимают агрегаты и решают проблему.

Удается ли восстанавливать Су-34

Самолеты Су-34 также в большом количестве сбиваются зенитно-ракетными комплексами. В частности, Patriot, SAMP/T, иногда С-300 перехватывает в режиме ракетной засады перехватывала бомбардировщики.

Эти самолеты преимущественно сбрасывают КАБы в больших количествах, поэтому мы их сбиваем,

– заметил военный эксперт.

Су-34 повреждается в воздухе. Если самолет доходит и садится, то его можно восстановить, даже не переводя в режим "авроры". Однако процесс восстановления длится месяцы.

Главное – время на восстановление. Оно занимает месяцы, а иногда до года. Су-34 россияне производят, поэтому все детали у них есть,

– подчеркнул Свитан.

После этого проводятся испытания. Это длительный процесс, поэтому можно сказать, что самолеты после ударов выпадают из боевого оборота.

Обратите внимание! Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 360 российских самолетов и 326 вертолетов.