В ГПСУ ответили, чьи дроны сильнее – украинские или российские

Существует распространенное мнение, что российские дроны превосходят украинские. Однако решающим фактором является далеко не марка БПЛА.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

От чего зависит преимущество дронов на поле боя?

В ГПСУ подчеркивают, что в современной войне нет абсолютного технологического преимущества, а результат зависит от того, насколько быстро военные адаптируются к изменениям. В подразделении пограничников "Стрикс" отмечают, что техника постоянно совершенствуется, а ее характеристики и возможности могут меняться буквально каждую неделю.

Важную роль играет и способность военных самостоятельно работать с оборудованием. В частности, бойцы подразделения собственноручно дорабатывают и ремонтируют беспилотники, адаптируя их к потребностям на поле боя.

В то же время сам по себе тип или марка беспилотника не гарантируют успеха. Результат определяют прежде всего уровень подготовки экипажа, выбранная тактика и слаженность команды.

Напомним, украинская компания SkyFall разработала беспилотник StarGate для эвакуации раненых военных из труднодоступных позиций на фронте. Первый аппарат уже передали одной из боевых бригад для испытаний в боевых условиях.

Идея создания дрона возникла после обращения командира 475-го отдельного штурмового полка "Код 9.2" с позывным "Флинт" к разработчикам. StarGate может перевозить груз весом до 150 килограммов, развивать скорость до 105 километров в час и преодолевать расстояние до 15 километров в одну сторону.

В настоящее время военные проводят месячный цикл испытаний, чтобы оценить эффективность нового способа эвакуации. По словам командира подразделения с позывным "КВН", дрон требует дополнительного тестирования, прежде чем можно будет полноценно оценить его преимущества и недостатки.

StarGate использует два канала связи – Starlink и собственную систему L-Link, а также обладает функциями искусственного интеллекта для навигации при отсутствии GPS или во время подавления сигнала. Разработчики также заявляют о возможности прокладки маршрута к безопасной зоне в случае потери связи и о наличии системы защиты от FPV-дронов.