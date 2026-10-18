Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

Від чого залежить перевага дронів на полі бою?

У ДПСУ наголошують, що в сучасній війні немає абсолютної технологічної переваги, а результат залежить від того, наскільки швидко військові адаптуються до змін. У підрозділі прикордонників "Стрікс" зазначають, що техніка постійно вдосконалюється, а її характеристики та можливості можуть змінюватися буквально щотижня.

Важливу роль відіграє і здатність військових самостійно працювати з обладнанням. Зокрема, бійці підрозділу власноруч доопрацьовують і ремонтують безпілотники, адаптуючи їх до потреб на полі бою.

Водночас сам по собі тип або марка безпілотника не гарантують успіху. Результат визначають насамперед рівень підготовки екіпажу, обрана тактика та злагодженість команди.

Нагадаємо, українська компанія SkyFall розробила безпілотник StarGate для евакуації поранених військових із важкодоступних позицій на фронті. Перший апарат вже передали одній із бойових бригад для випробувань у бойових умовах.

Ідея створення дрона виникла після звернення командира 475-го окремого штурмового полку "Код 9.2" із позивним "Флінт" до розробників. StarGate може перевозити вантаж вагою до 150 кілограмів, розвивати швидкість до 105 кілометрів на годину та долати до 15 кілометрів в один бік.

Наразі військові проводять місячний цикл випробувань, щоб оцінити ефективність нового способу евакуації. За словами командира підрозділу з позивним "КВН", дрон потребує додаткового тестування, перш ніж можна буде повноцінно оцінити його переваги та недоліки.

StarGate використовує два канали зв'язку – Starlink і власну систему L-Link, а також має функції штучного інтелекту для навігації за відсутності GPS або під час глушіння сигналу. Розробники також заявляють про можливість прокладання маршруту до безпечної зони в разі втрати зв'язку та наявність системи захисту від FPV-дронів.