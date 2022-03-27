Имел опыт убивать гражданских: у ликвидированного россиянина под Ирпенем нашли сирийскую валюту

В Ирпень приехали воевать наемники из Сирии. Ранее уже было известно, что Россия там искала подмогу для нападения на Украину.

У мертвого оккупанта в кармане нашли денежную единицу Сирии.

Важно Будет много пленных, – Арестович предупредил, что издевательства над ними являются преступлением

"Это доказывает, что наемники уже в Украине и готовы стать удобрением для нашей земли" – подписали фото с находкой в телеграмм.



Найдена сирийская валюта / Фото телеграмм



Форма наемника / Фото телеграмм

Что известно о наемниках из Сирии

Кремль собрал около тысячи наемников. Все они являются членами армии пророссийского президента Башара Асада, а также членами ливанской исламистской организации "Хезболла". Об этом свидетельствуют данные разведки ВСУ, обнародованные еще 18 марта 2022 года.

Стоит посмотреть – Кремль уже собрал группу боевиков из Ливана и Сирии: они члены армии Асада или из "Хезболлы"