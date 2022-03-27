У мертвого окупанта в кишені знайшли грошову одиницю Сирії.

Важливо Буде багато полонених, – Арестович попередив, що знущання з них є злочином

"Це доводить, що найманці вже в Україні та готові стати добривом для нашої землі" – підписали світлини зі знахідкою у телеграм.



Знайдена сирійська валюта​ / Фото телеграм



Форма найманця / Фото телеграм

Що відомо про найманців із Сирії

Кремль зібрав приблизно тисячу найманців. Всі вони є членами армії проросійського президента Башара Асада, а також членами ліванської ісламістської організації "Хезболла". Про це свідчать дані розвідки ЗСУ, які оприлюднили ще 18 березня 2022 року.

Варто подивитися – Кремль вже зібрав групу бойовиків із Лівану та Сирії: вони члени армії Асада чи з "Хезболли"