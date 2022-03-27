У мертвого окупанта в кишені знайшли грошову одиницю Сирії.
Важливо Буде багато полонених, – Арестович попередив, що знущання з них є злочином
"Це доводить, що найманці вже в Україні та готові стати добривом для нашої землі" – підписали світлини зі знахідкою у телеграм.
Знайдена сирійська валюта / Фото телеграм
Форма найманця / Фото телеграм
Що відомо про найманців із Сирії
Кремль зібрав приблизно тисячу найманців. Всі вони є членами армії проросійського президента Башара Асада, а також членами ліванської ісламістської організації "Хезболла". Про це свідчать дані розвідки ЗСУ, які оприлюднили ще 18 березня 2022 року.
Варто подивитися – Кремль вже зібрав групу бойовиків із Лівану та Сирії: вони члени армії Асада чи з "Хезболли"