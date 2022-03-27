Оскільки Збройні Сили України на деяких ділянках пішли в контрнаступ, тепер буде багато полонених. Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив на брифінгу 27 березня, повідомляє 24 канал.

До теми Майже новенькі: на Сіверщині ЗСУ захопили 2 російські "Торнадо-У"

Хочу ще раз нагадати всім наших військовим, цивільним та силам тероборони, що знущання з полонених є воєнним злочином який, згідно з міжнародним правом, не має амністії та терміну давності,

– сказав Арестович.

Він зазначив, що Україна – європейська держава з європейською армією. Тому з полоненими має поводитися відповідно до правил Женевської конвенції.

Дивіться відео з брифінгу Арестовича: