Семья Медведчука имеет имение на 2000 квадратных метров под Москвой, – СМИ

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" установили, что компания, связанная с дочерью Виктора Медведчука Дарьей, владеет элитной недвижимостью на Рублевке под Москвой. Это четыре земельных участка и большой особняк.

Какую недвижимость имеет Медведчук в России?

По данным расследования, недвижимость оформлена на российскую компанию "Алмирида Инвестментс", которая с февраля 2026 года принадлежит АО "Ренессанс". Владелицей этой структуры является Оксана Марченко. Именно Дарья Марченко, которой 21 год, возглавляет "Алмирида Инвестментс". Она также является крестницей Владимира Путина.

Площадь дома составляет более 2200 квадратных метров – примерно столько же, как и в имении семьи Медведчука в Пуще-Водице. Объект расположен на участках общей площадью более 60 соток.

Как отмечают журналисты, семья фактически там не проживает – имение выставлено в аренду примерно за 120 тысяч долларов в месяц. Внутри – полный набор премиум-инфраструктуры: от кинозала и СПА-зоны с бассейном до тренажерного зала, сауны, хамама и лифта. На территории также обустроены гаражи и паркинг на несколько авто.

Еще в марте 2025 года этот объект называли самым дорогим среди арендных предложений в Московской области.

Дочь Медведчука получила гражданство России