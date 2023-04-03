Тогда же представитель русской церкви в Украине заявил, что в том доме практически невозможно жить, ведь там негде спать, не с чего есть. Местные жители такими заявлениями митрополита были возмущены, о чем сообщили в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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Роскошь "бедной хижины"
Такое возмущение местных жителей и не удивительно. Ведь СБУ уже показала, насколько на самом деле роскошно трехэтажное имение митрополита. За огромным забором, скрывающим роскошь от посторонних взглядов, в нем, в частности, нашли дорогую отделку с позолотой, портрет из янтаря, огромную статуэтку, а также русский герб.
Стоит ли говорить, что среди этой роскоши точно найдется и перина для отбытия меры пресечения, и миска с ложкой. И даже свет, чтобы в свободное время, которого у Павла будет достаточно, замаливать свои грехи с молитвенником в руках.
Как выглядит скромная резиденция Паши "Мерседеса" / Фото СБУ и "Мы – Украина"
Смешные заявления бессовестного человека
Ложью о скромной жизни нескромного монаха возмущены местные жители села Вороньков Киевской области, которые следили за судебным заседанием. Они же и развенчали миф о том, что дом совершенно пуст.
В трехэтажном том доме там люди живут. Люди живут, охраняющие его имение. Туда зайти совершенно невозможно,
– рассказала местная женщина.
Она подчеркнула, что раньше митрополита в нем не видела и видеть не хочет.
Другая местная жительница заявления Паши "Мерседеса" о том, что якобы негде отбывать арест, называет смешными. А самого митрополита – бессовестным человеком, который наживается за счет прихожан церкви, среди которых пожилые люди.
Арест экс-настоятеля Лавры: коротко
- 1 апреля СБУ сообщила, что перехватила разговоры Паши "Мерседеса". В них он заявил, что Украина "провоцирует" Россию, радовался российским флагам в Херсоне, а также призвал молиться за московского патриарха Кирилла, благословляющего оккупантов на убийства украинцев. Так что митрополиту объявили о подозрении.
- Впоследствии Павлу Лебедю, а именно так зовут Пашу "Мерседеса", избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с обязательством носить электронный браслет.
- Однако митрополит активно протестовал против ношения электронного браслета, ведь это якобы может навредить его здоровью. Также его не устроило то, что следующие 60 дней он должен провести в своем доме, который якобы пытается продать.