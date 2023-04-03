Тоді ж представник російської церкви в Україні заявив, що у тому будинку практично неможливо жити, адже там немає ані де спати, ані з чого їсти. Місцеві мешканці такими заявами митрополита були обурені, про що повідомили в етері телемарафону, пише 24 Канал.
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Розкіш "бідної хатини"
Таке обурення місцевих мешканців й не дивне. Адже СБУ вже показала, наскільки насправді є розкішним триповерховий маєток митрополита. За височезним парканом, який ховає розкіш від сторонніх поглядів, у ньому, зокрема, знайшли дороге оздоблення з позолотою, портрет з бурштину, величезну статуетку, і навіть російський герб.
Чи варто говорити, що серед усієї цієї розкоші точно знайдеться й перина для відбуття запобіжного заходу, й миска з ложкою. І навіть світло, щоб у вільний час, якого у Павла буде вдосталь, замолювати свої гріхи з молитовником у руках.
Як насправді виглядає скромна резиденція Паші "Мерседеса" / Фото СБУ та "Ми – Україна"
Смішні заяви безсовісної людини
Брехнею про скромне життя нескромного монаха обурені місцеві мешканці села Вороньків Київської області, які слідкували за судовим засіданням. Вони ж і розвінчали міф про те, що будинок абсолютно порожній.
У триповерховому тому будинку там люди живуть. Люди живуть, які охороняють його маєток. Туди зайти абсолютно неможливо,
– розповіла місцева жінка.
Вона ж підкреслила, що раніше митрополита у ньому не бачила й бачити не хоче.
Інша місцева мешканка заяви Паші "Мерседеса" про те, що той нібито не має де відбувати арешт, називає смішними. А самого митрополита – безсовісною людиною, яка наживається за рахунок прихожан церкви, серед яких й літні люди.
Арешт екснастоятеля Лаври: коротко
- 1 квітня СБУ повідомила, що перехопила розмови Паші "Мерседеса". У них він заявив, що Україна "провокує" Росію, радів російським прапорам у Херсоні, а також закликав молитись за московського патріарха Кіріла, який благословляв окупантів на вбивства українців. Тож митрополиту оголосили про підозру.
- Згодом Павлу Лебедю, а саме так звати Пашу "Мерседеса", обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів з зобов'язанням носити електронний браслет.
- Однак митрополит активно протестував проти носіння електронного браслета, адже це буцімто може нашкодити його здоров’ю. Також його не влаштувало те, що наступні 60 днів він має провести в своєму будинку, який начебто намагається продати.