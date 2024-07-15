Самые красивые поздравления с Днем ангела Владимира: пожелания своими словами и стихи

Сегодня, 15 июля, свой День ангела празднуют Владимиры. Особенно популярным это имя было во времена Киевской Руси, в частности принадлежало князю Киевскому. Со старонемецкого языка переводится как "большая сила" или "большая власть". Интересно, что сначала это имя имело языческое происхождение, а уже потом стало христианским. Сейчас очень почитается в церкви.

По случаю именин 24 Канал сделал подборку поздравлений в прозе и стихах. Выбирайте пожелания для своих родных, близких и друзей. В нашем материале вы точно найдете слова, которые украдут сердце и растрогают.

Актуально Божьего благословения и защиты: трогательные поздравления в картинках с Днем ангела Владимира

День ангела Владимира: поздравления в стихах

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

Поздравления с Днем ангела Владимира / Фото "Хочу"

***

Володимире, ти – боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Й липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

В День ангела Володимира,

У це чудове свято,

Бажаю радостей земних,

Й душевних благ тобі багато.

Ще хочу також побажати,

Душевний спокій не втрачати!

З Днем ангела! Щасливим будь!

Й про все погане ти забудь!

***

Хай щастя зародить виноградними гронами,

Хай радість із серця б’є в небо фонтанами,

З красою весни мелодійними струнами,

Вітаю, Володю, тебе з іменинами!

Поздравления с Днем ангела Владимира / Фото vjoy.cc

День ангела Владимира: поздравления в прозе

Желаю тебе, Владимир, стремительно идти к своей цели, с легкостью преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, который неотступно следует за тобой и твоими близкими по жизненному пути.

***

Поздравляю тебя, Володя, с Днем ангела и желаю, чтобы он всегда оберегал и помогал во всех делах – домашних и рабочих, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Владимир, примите самые искренние поздравления с Днем вашего ангела! Пусть Святой Владимир будет всегда вашим путеводителем в жизни, защищает от всех жизненных невзгод. Желаем силы и мужества в эти непростые времена.

Поздравления с Днем ангела Владимира / Фото vjoy.cc

***

Вова, с именинами! Будь судьбой обласкан, вызовы ее принимай с благодарностью, а добрые мгновения – с любовью и взаимностью. Хорошего настроения, чтобы быстрее забывать все плохое и отпускать обиды.

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С Днем ангела поздравляю и желаю никогда не сдаваться. Пусть хранитель помогает лететь, когда твои крылья опускаются! Будь счастлив, здоров и мужественно преодолевай все препятствия на жизненном пути.