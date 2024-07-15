Самые красивые поздравления с Днем ангела Владимира: пожелания своими словами и стихи
Сегодня, 15 июля, свой День ангела празднуют Владимиры. Особенно популярным это имя было во времена Киевской Руси, в частности принадлежало князю Киевскому. Со старонемецкого языка переводится как "большая сила" или "большая власть". Интересно, что сначала это имя имело языческое происхождение, а уже потом стало христианским. Сейчас очень почитается в церкви.
По случаю именин 24 Канал сделал подборку поздравлений в прозе и стихах. Выбирайте пожелания для своих родных, близких и друзей. В нашем материале вы точно найдете слова, которые украдут сердце и растрогают.
Актуально Божьего благословения и защиты: трогательные поздравления в картинках с Днем ангела Владимира
День ангела Владимира: поздравления в стихах
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
***
Володимире, ти – боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Й липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
В День ангела Володимира,
У це чудове свято,
Бажаю радостей земних,
Й душевних благ тобі багато.
Ще хочу також побажати,
Душевний спокій не втрачати!
З Днем ангела! Щасливим будь!
Й про все погане ти забудь!
***
Хай щастя зародить виноградними гронами,
Хай радість із серця б’є в небо фонтанами,
З красою весни мелодійними струнами,
Вітаю, Володю, тебе з іменинами!
День ангела Владимира: поздравления в прозе
Желаю тебе, Владимир, стремительно идти к своей цели, с легкостью преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, который неотступно следует за тобой и твоими близкими по жизненному пути.
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Поздравляю тебя, Володя, с Днем ангела и желаю, чтобы он всегда оберегал и помогал во всех делах – домашних и рабочих, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
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Владимир, примите самые искренние поздравления с Днем вашего ангела! Пусть Святой Владимир будет всегда вашим путеводителем в жизни, защищает от всех жизненных невзгод. Желаем силы и мужества в эти непростые времена.
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Вова, с именинами! Будь судьбой обласкан, вызовы ее принимай с благодарностью, а добрые мгновения – с любовью и взаимностью. Хорошего настроения, чтобы быстрее забывать все плохое и отпускать обиды.
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С Днем ангела поздравляю и желаю никогда не сдаваться. Пусть хранитель помогает лететь, когда твои крылья опускаются! Будь счастлив, здоров и мужественно преодолевай все препятствия на жизненном пути.