З нагоди іменин 24 Канал зробив добірку привітань у прозі та віршах. Обирайте побажання для своїх рідних, близьких та друзів. У нашому матеріалі ви точно знайдете слова, які вкрадуть сердечко та розчулять.
Актуально Божого благословення та захисту: зворушливі привітання у картинках з Днем ангела Володимира
День ангела Володимира: привітання у віршах
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
Привітання з Днем ангела Володимира / Фото "Хочу"
***
Володимире, ти – боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Й липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
В День ангела Володимира,
У це чудове свято,
Бажаю радостей земних,
Й душевних благ тобі багато.
Ще хочу також побажати,
Душевний спокій не втрачати!
З Днем ангела! Щасливим будь!
Й про все погане ти забудь!
***
Хай щастя зародить виноградними гронами,
Хай радість із серця б’є в небо фонтанами,
З красою весни мелодійними струнами,
Вітаю, Володю, тебе з іменинами!
Привітання з Днем ангела Володимира / Фото vjoy.cc
День ангела Володимира: привітання у прозі
Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.
***
Вітаю тебе, Володю, з Днем ангела і бажаю, щоб він завжди оберігав і допомагав у всіх справах – домашніх і робочих, щоб всі починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання й успіх.
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Володимире, прийміть найщиріші вітання з Днем вашого ангела! Нехай Святий Володимир буде завжди вашим дороговказом у житті, захищає від усіх життєвих негараздів. Бажаємо сили й мужності у ці непрості часи.
Привітання з Днем ангела Володимира / Фото vjoy.cc
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Вова, з іменинами! Будь долею обласканий, виклики її приймай з подякою, а добрі миті – з любов'ю і взаємністю. Гарного настрою, щоб швидше забувати все погане і відпускати образи.
***
З Днем ангела вітаю й бажаю ніколи не здаватися. Нехай охоронець допомагає летіти, коли твої крила опускаються! Будь щасливий, здоровий та мужньо долай усі перешкоди на життєвому шляху.