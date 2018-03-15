Именитый российский журналист предположил, есть ли у Путина двойники

Президент России Владимир Путин может иметь двойников, однако вряд ли он доверяет им выступать на публике вместо себя.

Такое мнение высказал главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Думаю, что двойники есть, но точно не знаю. Когда он встречается и встречался с главными редакторами или журналистами, у меня никаких сомнений не было, что был Путин, потому что были какие-то элементы разговора, интонации", – сказал Венедиктов.

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Он отметил, что слухи о двойниках Путина начали распространяться еще в 2006 году.