Іменитий російський журналіст припустив, чи є у Путіна двійники

Президент Росії Володимир Путін може мати двійників, проте навряд чи він довіряє їм виступати на публіці замість себе.

Таку думку висловив головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

"Думаю, що двійники є, але точно не знаю. Коли він зустрічається і зустрічався з головними редакторами або журналістами, у мене ніяких сумнівів не було, що був Путін, тому що були якісь елементи розмови, інтонації" , – сказав Венедиктов.

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Він зазначив, що чутки про двійників Путіна почали ширитися ще у 2006 році.