У Держдепі різко нагадали Путіну чий Крим

Крим – це Україна і перевиборчі заяви президента Росії Володимира Путіна на цій території є неприпустимими.

З такою заявою виступила в.о. заступника держсекретаря США Хізер Науерт, повідомляє "Укрінформ".

Володимир Путін 14 березня здійснив робочу поїздку до анексованого Криму, та оглянув Кримський міст та новий аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту "Сімферополь".

У США нагадали, що чотири роки тому Росія провела нелегітимний "референдум" в Україні, здійснивши марну спробу легітимізувати анексію української території.

За словами представниці Держдепу, заяви Росії про те, що українці зробили вільний вибір на цьому "референдумі", завжди були позбавлені довіри.

На своєму передвиборчому мітингу в Криму президент Путін знову висловив незаконні претензії Росії на українську територію, вкотре відкрито підтвердивши те, що російський уряд зневажає міжнародний порядок і не поважає територіальної цілісності суверенних держав,

– зауважила Науерт.

Вона додала, що крім незаконного "референдуму", Росія порушила цілу низку інших зобов'язань та норм, спричинивши численні людські втрати на українському півострові.

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Представницю Держдепартаменту також наголосила, що США закликають Росію припинити її спроби придушити основні свободи висловлення поглядів, мирних зібрань та асоціацій, а також свободи релігії чи віри.

Ми підтверджуємо нашу прихильність суверенітету й територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Крим є частиною України, і наші кримські санкції залишатимуться чинними, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні,

– підсумувала Науерт.

До слова, вибори президента Росії відбудуться 18 березня.