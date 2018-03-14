Порошенко різко висловився про візит Путіна до Криму

Президент України Петро Порошенко висловив невдоволення візитом президента Росії Володимира Путіна на територію анексованого Криму. Так, цю подію глава Української держави назвав "провокацією".

Про це Порошенко на спільній з президентом Австрії Олександром ван дер Белленом прес-конференції в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що Володимир Путін 14 березня здійснить робочу поїздку до анексованого Криму, де огляне Кримський міст та новий аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту "Сімферополь".

Це небезпечна провокація, коли сьогодні президент Росії Путін, прямо перед виборами, спеціально їде на окуповану територію, відвідає Сімферополь і Севастополь. Саме тому важлива єдина позиція всього світу про невизнання виборів президента Російської Федерації на території окупованого Криму,

– наголосив Порошенко.

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Президент України також подякував Австрії за позицію про невизнання результатів виборів, а також про рішення не направляти своїх спостерігачів на окуповану територію.

"Ми приділятимемо велику увагу тому, щоб ці вибори на окупованій території не були визнані світом, щоб там не було спостерігачів, щоб ті, хто безпосередньо бере участь в організації цих так званих виборів, були притягнуті до відповідальності, зокрема шляхом застосування санкцій до зазначених осіб", – додав Президент України.

До слова, вибори президента Росії відбудуться 18 березня.