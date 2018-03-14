22:29
14 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
2°C -1°C
  • четвер
    3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
22:57, 13 березня
Вєсті UA. Гімнотворець Шуфрич. Співочі здібності Ляшка
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, сьогодні
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Візит Путіна до Криму: у Кремлі назвали мету поїздки

598 Читать новость на русском
У Кремлі розповіли про візит Путіна до окупованого Криму
У Кремлі розповіли про візит Путіна до окупованого Криму / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін 14 березня офіційно здійснить робочу поїздку до анексованого Криму, де огляне Кримський міст та новий аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту "Сімферополь".

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Читайте також: Вибори президента РФ-2018: в анексованому Криму достроково проголосували понад 500 військових

"Під час поїздки Володимир Путін огляне Кримський міст, зведення якого почалося в лютому 2016 року. Це найдовший міст в Росії і Європі, його протяжність складе 19 кілометрів. Паралельно будуються автомобільна і залізнична частини. До теперішнього часу завершено спорудження основних конструкцій автодорожньої частини, ведуться укладання асфальтового покриття, встановлення бар'єрного огородження і опор освітлення", – йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що на будівництві мосту задіяно понад 10 тисяч робітників, а за графіком здача автодорожньої частини Керченського мосту запланована на грудень 2018 року, залізничної – на кінець 2019 року.

Окрім того, Путін планує оглянути новий аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту "Сімферополь", роботи в якому мають завершити до літа 2018 року. Зазначається, що будівництво аеропортового терміналу в Сімферополі площею понад 78 тисяч квадратних метрів почалося в травні 2016 року. Він розрахований на обслуговування 7 мільйонів пасажирів на рік з можливістю розширення до 10 мільйонів.

Також наголошується, що російський президент має намір приїхати в окупований Севастополь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 березня президент Росії планує відвідати окупований Крим та Севастополь. За інформацією телеканалу "Дождь", під час поїздки до Криму Путін візьме участь у багатотисячному мітингу у Севастополі.

Теги: Новини України Володимир Путін Анексія Криму Новини політики Новини Росії Новини Криму Новини Севастополя Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук