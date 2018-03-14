Візит Путіна до Криму: у Кремлі назвали мету поїздки
Президент Російської Федерації Володимир Путін 14 березня офіційно здійснить робочу поїздку до анексованого Криму, де огляне Кримський міст та новий аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту "Сімферополь".
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
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"Під час поїздки Володимир Путін огляне Кримський міст, зведення якого почалося в лютому 2016 року. Це найдовший міст в Росії і Європі, його протяжність складе 19 кілометрів. Паралельно будуються автомобільна і залізнична частини. До теперішнього часу завершено спорудження основних конструкцій автодорожньої частини, ведуться укладання асфальтового покриття, встановлення бар'єрного огородження і опор освітлення", – йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що на будівництві мосту задіяно понад 10 тисяч робітників, а за графіком здача автодорожньої частини Керченського мосту запланована на грудень 2018 року, залізничної – на кінець 2019 року.
Окрім того, Путін планує оглянути новий аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту "Сімферополь", роботи в якому мають завершити до літа 2018 року. Зазначається, що будівництво аеропортового терміналу в Сімферополі площею понад 78 тисяч квадратних метрів почалося в травні 2016 року. Він розрахований на обслуговування 7 мільйонів пасажирів на рік з можливістю розширення до 10 мільйонів.
Також наголошується, що російський президент має намір приїхати в окупований Севастополь.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 березня президент Росії планує відвідати окупований Крим та Севастополь. За інформацією телеканалу "Дождь", під час поїздки до Криму Путін візьме участь у багатотисячному мітингу у Севастополі.