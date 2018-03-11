Вибори президента РФ-2018: в анексованому Криму достроково проголосували понад 500 військових
В анексованому Севастополі понад півтисячі військових достроково проголосували на виборах президента Російської Федерації.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Севастопольської виборчої комісії.
Читайте також: Спецслужби, тиск і погрози: Чубаров розповів, як у Криму змушують іти на вибори президента Росії
Зазначається, що голосування було організовано за зверненням командирів деяких військових частин Севастопольського гарнізону
"У Севастополі 11 березня на ділянках №90 і №172 з 9 до 16 годин (за московським часом, тобто з 8 до 15 год. за київським часом - "24") відбулося дострокове голосування 550 військовослужбовців, які в день виборів будуть за межами країни", – розповіли у виборчкомі.
Уточнюється, що це єдине дострокове голосування, яке організували для військових в Севастополі.
Загалом, у місті налічується понад 311 тисяч виборців.
Нагадаємо, 18 березня у Російській Федерації заплановані президентські вибори. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Відтак Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00