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Вибори президента РФ-2018: в анексованому Криму достроково проголосували понад 500 військових

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У анексованому Севастополі на виборах президента РФ вже проголосували 550 військових
У анексованому Севастополі на виборах президента РФ вже проголосували 550 військових / Фото з відкритих джерел

В анексованому Севастополі понад півтисячі військових достроково проголосували на виборах президента Російської Федерації.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Севастопольської виборчої комісії.

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Зазначається, що голосування було організовано за зверненням командирів деяких військових частин Севастопольського гарнізону

"У Севастополі 11 березня на ділянках №90 і №172 з 9 до 16 годин (за московським часом, тобто з 8 до 15 год. за київським часом - "24") відбулося дострокове голосування 550 військовослужбовців, які в день виборів будуть за межами країни", – розповіли у виборчкомі.

Уточнюється, що це єдине дострокове голосування, яке організували для військових в Севастополі.

Загалом, у місті налічується понад 311 тисяч виборців.

Нагадаємо, 18 березня у Російській Федерації заплановані президентські вибори. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Відтак Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Анексія Криму Новини Криму Новини Севастополя
Джерело: 24 Канал
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