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Выборы президента РФ-2018: в аннексированном Крыму досрочно проголосовали более 500 военных

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В аннексированном Севастополе на выборах президента РФ уже проголосовали 550 военных
В аннексированном Севастополе на выборах президента РФ уже проголосовали 550 военных / Фото из открытых источников

В аннексированном Севастополе больше полутысячи военных досрочно проголосовали на выборах президента Российской Федерации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Севастопольской избирательной комиссии.

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Отмечается, что голосование было организовано по обращению командиров некоторых воинских частей Севастопольского гарнизона

"В Севастополе 11 марта на участках №90 и №172 с 9 до 16 часов (по московскому времени, то есть с 8 до 15 часов по киевскому времени – "24") состоялось досрочное голосование 550 военнослужащих, которые в день выборов будут за пределами страны", – рассказали в избиркоме.

Уточняется, что это единственное досрочное голосование, которое организовали для военных в Севастополе.

В общем, в городе насчитывается более 311 тысяч избирателей.

Напомним, 18 марта в Российской Федерации запланированы президентские выборы. Оккупационная власть планирует провести голосование и в аннексированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Выборы в России 2018 Новости Севастополя
Источник: 24 Канал
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