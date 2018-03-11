Выборы президента РФ-2018: в аннексированном Крыму досрочно проголосовали более 500 военных

В аннексированном Севастополе больше полутысячи военных досрочно проголосовали на выборах президента Российской Федерации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Севастопольской избирательной комиссии.

Читайте также: Спецслужбы, давление и угрозы: Чубаров рассказал, как в Крыму заставляют идти на выборы президента России

Отмечается, что голосование было организовано по обращению командиров некоторых воинских частей Севастопольского гарнизона

"В Севастополе 11 марта на участках №90 и №172 с 9 до 16 часов (по московскому времени, то есть с 8 до 15 часов по киевскому времени – "24") состоялось досрочное голосование 550 военнослужащих, которые в день выборов будут за пределами страны", – рассказали в избиркоме.

Уточняется, что это единственное досрочное голосование, которое организовали для военных в Севастополе.

В общем, в городе насчитывается более 311 тысяч избирателей.

Напомним, 18 марта в Российской Федерации запланированы президентские выборы. Оккупационная власть планирует провести голосование и в аннексированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.