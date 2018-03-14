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Визит Путина в Крым: в Кремле назвали цель поездки

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В Кремле рассказали о визите Путина в оккупированный Крым
В Кремле рассказали о визите Путина в оккупированный Крым / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин 14 марта официально осуществит рабочую поездку в аннексированный Крым, где осмотрит Крымский мост и новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Во время поездки Владимир Путин осмотрит Крымский мост, строительство которого началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе, его протяженность составит 19 километров. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части. К настоящему времени завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, ведется заключение асфальтового покрытия, установка барьерного ограждения и опор освещения", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на строительстве моста задействовано более 10 тысяч рабочих, а по графику сдача автодорожной части Керченского моста запланирована на декабрь 2018 года, железнодорожной — на конец 2019 года.

Кроме того, Путин планирует осмотреть новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь", работы в котором должны завершить к лету 2018 года. Отмечается, что строительство аэропортового терминала в Симферополе площадью более 78 тысяч квадратных метров началось в мае 2016 года. Он рассчитан на обслуживание 7 миллионов пассажиров за год с возможностью расширения до 10 миллионов.

Также отмечается, что российский президент намерен приехать в оккупированный Севастополь.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 мартам президент России планирует посетить оккупированный Крым и Севастополь. По информации телеканала "Дождь", во время поездки в Крым Путин примет участие в многотысячном митинге в Севастополе.

Теги: Аннексия Крыма Владимир Путин Новости Украины Новости политики Новости России Новости Севастополя Новости Крыма Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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