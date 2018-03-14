Порошенко резко высказался о визите Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко высказал недовольство визитом президента России Владимира Путина на территорию аннексированного Крыма. Так, это событие глава украинского государства назвал "провокацией".

Об этом Порошенко сказал на совместной с президентом Австрии Александром ван дер Белленом пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отметим, что Владимир Путин 14 марта совершит рабочую поездку в аннексированный Крым, где осмотрит Крымский мост и новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь".

Это опасная провокация, когда сегодня президент России Путин, прямо перед выборами, специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь. Именно поэтому важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента Российской Федерации на территории оккупированного Крыма,

– подчеркнул Порошенко.

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Президент Украины также поблагодарил Австрию за позицию о непризнании результатов выборов, а также о решении не направлять своих наблюдателей на оккупированную территорию.

"Мы будем уделять большое внимание тому, чтобы эти выборы на оккупированной территории не были признаны миром, чтобы там не было наблюдателей, чтобы те, кто непосредственно участвует в организации этих так называемых выборов, были привлечены к ответственности, в том числе путем применения санкций к указанным лицам", – добавил президент Украины.

К слову, выборы президента России состоятся 18 марта.