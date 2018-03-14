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Путин готовит дерзкий выпад против Украины и ЕС в Крыму, – The Times

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Путин готовит дерзкий выпад против ЕС в Крыму
Путин готовит дерзкий выпад против ЕС в Крыму / 15min.lt

В рамках своего визита в аннексированный Крым, который запланирован на 14 марта, Владимир Путин планирует посетить портовый город Севастополь, где проведет многотысячный "патриотический" митинг.

Об этом пишет The Times.

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По мнению издания, этот митинг можно расценивать как дерзкий выпад главы Кремля против Евросоюза за то, что он недавно продлил санкции против России за аннексию полуострова и военную интервенцию на Донбассе.

Судя по всему, решение Путина завершить свою предвыборную кампанию в Крыму направлено и на то, чтобы сыграть на патриотическом энтузиазме жителей полуострова, который уже значительно ослабел, а также повысить явку на выборы, которые состоятся 18 марта, говорится в статье.

Президентские выборы недаром совпадает с датой годовщины объявления Крыма российским, отмечает британская газета. Кроме того, накануне выборов будет показан фильм "Крым", который преподносит аннексию как победу.

В среду Путин также планирует сделать ряд назначений на полуострове. Кульминацией же его визита в Крым станет митинг в Севастополе, напоминает автор статьи.

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Напомним, 18 марта в Российской Федерации запланированы президентские выборы. Оккупационные власти планируют провести голосование и в аннексированном Крыму. Поэтому президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Аннексия Крыма Новости политики Новости Крыма Выборы в России 2018 Санкции Сімферополь Евросоюз
Источник: 24 Канал
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