Путін готує зухвалий випад проти України та ЄС у Криму, – The Times

В рамках свого візиту в анексований Крим, який запланований на 14 березня, Володимир Путін планує відвідати портове місто Севастополь, де проведе багатотисячний "патріотичний" мітинг.

Про це пише The Times.

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На думку видання, цей мітинг можна розцінювати як зухвалий випад глави Кремля проти Євросоюзу за те, що він нещодавно продовжив санкції проти Росії за анексію півострова і військову інтервенцію на Донбасі.

Судячи з усього, рішення Путіна завершити свою передвиборчу кампанію в Криму спрямоване і на те, аби зіграти на патріотичному ентузіазмі жителів півострова, який уже значно ослаб, а також підвищити явку на вибори, що відбудуться 18 березня, йдеться у статті.

Президентські вибори недарма збігаються з датою річниці оголошення Криму російським, зауважує британська газета. Окрім того, напередодні виборів буде показаний фільм "Крим", який підносить анексію як перемогу.

У середу Путін також планує зробити низку призначень на півострові. Кульмінацією ж його візиту в Крим стане мітинг у Севастополі, нагадує автор статті.

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Нагадаємо, 18 березня у Російській Федерації заплановані президентські вибори. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Тому Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.