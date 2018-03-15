В Госдепе резко напомнили Путину чей Крым

Крым – это Украина и предвыборные заявления президента России Владимира Путина на этой территории являются недопустимыми.

С таким заявлением выступила и.о. заместителя госсекретаря США Хизер Науерт, сообщает "Укринформ".

Владимир Путин 14 марта совершил рабочую поездку в аннексированній Крым, и осмотрел Крымский мост и новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь".

В США напомнили, что четыре года назад Россия провела нелегитимный "референдум" в Украине, осуществив безуспешную попытку легитимизировать аннексию украинской территории.

По словам представительницы Госдепа, заявления России о том, что украинцы сделали свободный выбор на этом "референдуме", всегда были лишены доверия.

На своем предвыборном митинге в Крыму президент Путин снова выразил незаконные претензии России на украинскую территорию, в очередной раз открыто подтвердив то, что российское правительство презирает международный порядок и не уважает территориальной целостности суверенных государств,

– заметила Науерт.

Она добавила, что кроме незаконного "референдума", Россия нарушила целый ряд других обязательств и норм, вызвав многочисленные человеческие потери на украинском полуострове.

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Представительница Госдепартамента также подчеркнула, что США призывают Россию прекратить ее попытки подавить основные свободы выражения взглядов, мирных собраний и ассоциаций, а также свободы религии или веры.

Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Крым является частью Украины, и наши крымские санкции остаются в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украины,

– подытожила Науерт.

К слову, выборы президента России состоятся 18 марта.