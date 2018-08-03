ИМИ зафиксировал в июле наибольшее количество избиений журналистов

С начала года в Украине зафиксировано наибольшее количество избиений журналистов, а именно 7 случаев в июле. Для сравнения: в феврале произошло 2 избиения журналистов, в марте – 5, в апреле – 1, в мае – 6, в июне – 1.

Об этом сообщает Институт массовой информации.

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В Киеве в конце июля фотографу Associated Press Ефрему Лукацкому полицейский распылил в глаза газ из баллончика, когда журналист снимал столкновения протестующих с полицией в эко-парке на массиве Осокорки.



Ефрем Лукацкий

В Кривом Роге корреспондента информационного портала "Первый Криворожский" Николая Чирву ударил в лицо замначальника одного из отделов коммунального предприятия "Скоростной трамвай", в тот момент, когда журналист выполнял редакционное задание по поводу установления или опровержения факта жестокого обращения с животными на территории указанного предприятия.

Обвинительный акт в отношении нападающего Криворожская местная прокуратура №3 направила в суд за причинение умышленного телесного повреждения и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста (ч.1 ст.125 и ч.1 ст.171 УК Украины).

Инфографика нарушения прав журналистов в Украине

Также в июле было зафиксировано 5 случаев угроз журналистам, эта количество значительно возросло по сравнению с предыдущими месяцами. В июле ИМИ зафиксировал 28 случаев нарушений свободы слова в Украине, из них 21 случай – это физическая агрессия в отношении журналистов. Больше всего случаев произошло в Киеве и области (10), на Днепропетровщине (3) и по 2 случая на Кировоградской, Львовской, Одесской и Полтавской областях, в остальных регионах – по одному случаю.

Нарушителями и агрессорами в июле были частные лица и правоохранители. Также эксперты ИМИ зафиксировали 3 случая кибератак на сайты СМИ, и по 1 случаю – в категориях нападения на офисы СМИ, повреждения имущества журналистов, косвенного и юридического давления, судебных исков против СМИ, доступа к информации.

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С начала года ИМИ зафиксировал 63 случая препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, 22 случая избиения журналистов, 18 случаев угроз и 10 случаев ограничения доступа к информации.

Напомним, Институт массовой информации проводит ежемесячный всеукраинский мониторинг свободы слова по следующим категориям: физическая агрессия, цензура и доступ к информации, экономическое и политическое давление, юридическое давление и киберпреступления против СМИ и журналистов. В ежемесячный отчет включаются только случаи, связанные со свободой слова и профессиональной журналистской деятельностью.