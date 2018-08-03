ІМІ зафіксував у липні найбільшу кількість побиття журналістів

З початку року в Україні зафіксовано найбільшу кількість побиттів журналістів у липні, а саме 7 випадків. Для порівняння: у лютому сталося 2 побиття журналістів, у березні – 5, в квітні – 1, в травні – 6, у червні – 1.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

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У Києві наприкінці липня фотографу Associated Press Єфрему Лукацькому поліцейський розпилив в очі газ із балончика, коли журналіст знімав сутички протестувальників з поліцією в еко-парку на масиві Осокорки.



Єфрем Лукацький

У Кривому Розі кореспондента інформаційного порталу "Перший Криворізький" Миколу Чирву вдарив в обличчя заступник начальника одного з відділів комунального підприємства "Швидкісний трамвай", у той момент, коли журналіст виконував редакційне завдання з приводу встановлення чи спростування факту жорстокого поводження з тваринами на території вказаного підприємства.

Обвинувальний акт щодо нападника Криворізька місцева прокуратура №3 направила до суду за спричинення умисного тілесного ушкодження та перешкоджання законній професійній діяльності журналіста (ч.1 ст.125 та ч.1 ст.171 КК України).



Інфографіка порушення прав журналістів в Україні

Також у липні було зафіксовано 5 випадків погроз журналістам, ця кількість значно зросла у порівнянні з попередніми місяцями. У липні ІМІ зафіксував 28 випадків порушень свободи слова в Україні, з них 21 випадок – це фізична агресія щодо журналістів. Найбільше випадків сталося в Києві та області (10), на Дніпропетровщині (3) та по 2 випадки на Кіровоградщині, Львівщині, Одещині та Полтавщині, в інших регіонах – по одному випадку.

Порушниками та агресорами у липні були приватні особи та правоохоронці. Також експерти ІМІ зафіксували 3 випадки кібератак на сайти ЗМІ, та по 1 випадку – у категоріях напади на офіси ЗМІ, пошкодження майна журналістів, непрямий та юридичний тиски, судові позови проти ЗМІ, доступ до інформації.

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З початку року ІМІ зафіксував 63 випадки перешкоджань законній професійній діяльності журналістів, 22 випадки побиття журналістів, 18 випадків погроз та 10 випадків обмеження доступу до інформації.

Нагадаємо, Інститут масової інформації проводить щомісячний всеукраїнський моніторинг свободи слова за наступними категоріями: фізична агресія, цензура та доступ до інформації, економічний та політичний тиск, юридичний тиск та кіберзлочини проти ЗМІ та журналістів. До щомісячного звіту включаються лише випадки, пов’язані зі свободою слова та професійною журналістською діяльністю.