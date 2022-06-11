Имитация – Эпифаний о Соборе УПЦ МП и "отделении" от РПЦ

В мае УПЦ созвала Собор и объявила о разрыве отношений с Российской православной церковью. Впрочем, глава ПЦУ митрополит Эпифаний убежден, что это всего лишь имитация независимости и самостоятельности.

Глава Православной церкви Украины высказал предположение, что Собор состоялся для того, чтобы приостановить процесс перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интервью изданию НП митрополит очертил перспективу объединения всех православных церквей Украины и рассказал о том, как он оценивает майский Собор УПЦ.

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Как Эпифаний оценивает недавний Собор УПЦ

По словам митрополита, некоторые пытаются толковать решение майского Собора, как полное отделение УПЦ МП от Русской православной церкви. Впрочем, Эпифаний отмечает, что это скорее выглядит как решение, призванное в определенной степени избежать ответственности перед законом по переименованию.

В этом законе говорится, что если церковь имеет центр управления в стране-агрессоре, то она должна соответственно изменить свое название с УПЦ на РПЦ. Как мы видим, есть попытки вычистить в уставе любые упоминания РПЦ,

– объяснил митрополит.

Эпифаний отметил, что в первом пункте устава, опубликованного недавно, говорится о грамоте 1990 года , которая была вручена бывшему митрополиту УПЦ Филарету. В нем говорится о независимости и самостоятельности в управлении, однако при этом УПЦ остается неотделимой частью РПЦ.

Поэтому, несмотря на то, что она была изъята, они и в дальнейшем остаются составной частью РПЦ , ведь ни словом не было упомянуто о провозглашении автокефалии и выходе из состава Русской православной церкви.

Если из документов Собора мы этого не видим, то в определенной степени сейчас происходит имитация, что они являются независимой и самостоятельной церковью. Отделение как такового мы не видим, а только слышим заявления. Возможно, все это для того, чтобы приостановить процесс перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ, но увидим, потому что сейчас внутри церкви происходят споры,

– добавил Эпифаний.

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Перспектива объединения всех украинских православных церквей

Глава ПЦУ при этом добавил, что есть множество тех, кто все же на самом деле поддерживает отделение УПЦ от РПЦ, и Православная церковь Украины приветствует провозглашение Собором открытости к предстоящему диалогу.

Вместе с тем Эпифаний подчеркнул, что ПЦУ не пойдет ни на какие ультиматумы (в частности, прекращение так называемых "силовых захватов храмов", провозгласивших Собор), ведь является признанной поместной Православной церковью Украины.

Сейчас, по словам митрополита, среди УПЦ есть меньшинство приходов, духовенства и архиереев, которые стремятся оставаться частью РПЦ, впрочем это меньшинство достаточно активно. К слову, Эпифаний добавил, что объединение всех украинских православных церквей в единую большую поместную церковь неизбежно .

На единение пойдут те, у кого есть такое желание. Мы предполагаем, что в Украине будет часть тех, кто останется из РПЦ. Будет ли это экзархат, митрополия – неизвестно. Никто им этого не будет возражать. Они примут соответствующее название русской церкви и, пожалуйста, нам не нужны те, кто будет разрушать украинскую церковь изнутри. Так что единение будет только с теми, кто до этого единения созрел,

– подытожил Эпифаний.

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