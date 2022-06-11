Очільник Православної церкви України висловив припущення, що Собор відбувся задля того, аби призупинити процес переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ. В інтерв'ю виданню НВ митрополит окреслив перспективу об'єднання всіх православних церков України й розповів про те, як він оцінює травневий Собор УПЦ.

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Як Епіфаній оцінює нещодавній Собор УПЦ

За словами митрополита, дехто намагається тлумачити рішення травневого Собору, як повне відокремлення УПЦ МП від Російської православної церкви. Втім Епіфаній зазначає, що це скоріше виглядає, як рішення, покликане певною мірою уникнути відповідальності перед законом щодо перейменування.

У цьому законі мовиться, що якщо церква має центр керування у країні-агресорці, то вона повинна відповідно й змінити свою назву з УПЦ на РПЦ. Як ми бачимо, є намагання вичистити у статуті будь-які згадки щодо РПЦ,

– пояснив митрополит.

Епіфаній зауважив, що у першому пункті статуту, опублікованого УПЦ нещодавно, мовиться про грамоту 1990 року, яка була вручена колишньому митрополиту УПЦ Філарету. У ній йдеться про незалежність та самостійність в управлінні, однак при цьому УПЦ залишається невіддільною частиною РПЦ.

Тому, попри те, що було забрано, вони й надалі залишаються складовою РПЦ, адже жодним словом не було згадано про проголошення автокефалії та вихід зі складу Російської православної церкви.

Якщо з документів Собору ми цього не бачимо, то, певною мірою, зараз відбувається імітація, що вони є незалежною та самостійною церквою. Відокремлення як такого ми не бачимо, а тільки чуємо заяви. Можливо, все це задля того, щоб призупинити процес переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ, але побачимо, бо зараз в середині церкви відбуваються суперечки,

– додав Епіфаній.

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Перспектива об'єднання всіх українських православних церков

Очільник ПЦУ при цьому додав, що є безліч тих, хто все ж насправді підтримує відокремлення УПЦ від РПЦ, й Православна церква України вітає проголошення Собором відкритості до майбутнього діалогу.

Разом з тим Епіфаній підкреслив, що ПЦУ не піде на жодні ультиматуми (зокрема, припинення так званих "силових захоплень храмів", що проголосив Собор), адже є визнаною помісною Православною церквою України.

Наразі, за словами митрополита, серед УПЦ є меншість парафій, духовенства та архієреїв, які прагнуть залишатися частиною РПЦ, втім ця меншість є доволі активною. До слова, Епіфаній додав, що об'єднання усіх українських православних церков у єдину велику помісну церкву є неминучим.

На єднання підуть ті, хто має таке бажання. Ми передбачаємо, що в Україні буде частина тих, хто залишиться з РПЦ. Чи це буде екзархат, митрополія – невідомо. Ніхто їм цього не буде заперечувати. Вони візьмуть відповідну назву російської церкви і, будь ласка, нам не потрібні ті, хто руйнуватиме українську церкву зсередини. То ж єднання буде лише з тими, хто до цього єднання дозрів,

– підсумував Епіфаній.

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