Відповідне рішення ухвалили 7 червня. Його пояснюють нібито отриманням звернення від кримських митрополитів.

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"Постановили: прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарху московському та всієї Русі та священному синоду Російської православної церкви", – повідомили у РПЦ.

Окрім цього, синод вирішив утворити на території окупованого півострова Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій. Її головою призначать митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.

Чому ухвалили рішення

Відповідні рішення ухвалили нібито у відповідь на звернення кримських митрополитів.

Ще одна причина – "необхідність збереження дієвого канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою" з огляду на "неможливість регулярного зв'язку цих єпархій з Київською митрополією".

Синод РПЦ також оголосив, що начебто "самочинні дії" щодо зміни статусу Української православної церкви можуть призвести до нового розколу.

Цинічні заяви Кирила на тлі війни: що відомо

Російський патріарх Кирил у березні благословив бійців держави-агресорки на війну проти України. Він подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову.

Знищення українців Кирил називає "подвигом". Зокрема, в одній зі своїх огидних заяв патріарх наголосив, що "у воєнний час служба у збройних силах – це справжній подвиг".

Предстоятель російської православної церкви Кирил у квітні виступив із промовою в храмі збройних сил Росії, розхвалюючи молодих росіян, які бажають вступити до лав армії та йдуть вбивати українців. У відповідь на це митрополит Епіфаній заявив, що Кирила ніколи нічого не пов'язувало з Богом.

Патріарх Кирил у травні збрехав, що Росія нібито "ніколи ні на кого не нападала". Після цього він закликав усіх молитися, щоб не почалася глобальна війна.

Крім цього, глава РПЦ вихвалявся, що Росія "зламала хребет фашизму". Він також бідкався, що начебто "народи святої Русі страждають через зовнішні сили".

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