Соответствующее решение было принято 7 июня. Его объясняют якобы получением обращения от крымских митрополитов.

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"Постановили: принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху московскому и всея Руси и священному синоду Русской православной церкви", - сообщили в РПЦ.

Кроме того, синод решил создать на территории оккупированного полуострова Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий. Ее главой назначат митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Почему приняли решение

Соответствующие решения были приняты якобы в ответ на обращение крымских митрополитов.

Еще одна причина – "необходимость сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью", учитывая "невозможность регулярной связи этих епархий с Киевской митрополией".

Синод РПЦ также объявил, что вроде бы "самочинные действия" по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к новому расколу.

Цинические заявления Кирилла на фоне войны: что известно

Российский патриарх Кирилл в марте благословил бойцов государства-агрессорки на войну против Украины. Он подарил икону командующему Росгвардией Виктору Золотову.

Уничтожение украинцев Кирилл называет "подвигом" . В частности, в одном из своих отвратительных заявлений патриарх подчеркнул, что "в военное время служба в вооруженных силах – это настоящий подвиг".

Предстоятель русской православной церкви Кирилл в апреле выступил с речью в храме вооруженных сил России, расхваливая молодых россиян, которые желают вступить в ряды армии и идут убивать украинцев. В ответ на это митрополит Эпифаний заявил , что Кирилла никогда ничего не связывало с Богом.

Патриарх Кирилл в мае соврал , что Россия якобы "никогда ни на кого не нападала". После этого он призвал всех молиться о том, чтобы не началась глобальная война.

Кроме этого, глава РПЦ хвастался, что Россия "взломала хребет фашизма". Он также жаловался, что вроде бы "народы святой Руси страдают из-за внешних сил".

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