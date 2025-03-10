В период 2020 – 2024 годов Украина импортировала больше всего оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

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Что говорит статистика

В течение последних 5 лет объем поставок вооружений в Украину вырос почти в 100 раз по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

В результате официальный Киев занимает 8,8% мирового рынка импорта тяжелых вооружений – включая танки, истребители и подводные лодки.

Значительную часть основных поставок оружия в Украину осуществлялась из США (45%), Германии (12%) и Польши (11%).

В десятке крупнейших стран-импортеров оружия в 2020-2024 годах Украина является единственным европейским государством, хотя многие другие европейские государства значительно увеличили импорт оружия в этот период.

После Украины в списке крупнейших импортеров оружия идут Индия (8,3%), Катар (6,8%), Саудовская Аравия (6,8%) и Пакистан (4,6%).

Дональд Трамп утверждал, что США предоставили Украине 350 миллиардов долларов помощи, однако на самом деле эта сумма составляет 123 миллиарда долларов, из которых 69 миллиардов – военная помощь.