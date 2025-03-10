У період 2020 – 2024 років Україна імпортувала найбільше зброї. Про це пише 24 Канал із посиланням на Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

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Що каже статистика

Протягом останніх 5 років обсяг постачань озброєнь в Україну зріс майже в 100 разів порівняно з попереднім аналогічним періодом.

У результаті офіційний Київ займає 8,8% світового ринку імпорту важких озброєнь – включно з танками, винищувачами та підводними човнами.

Значну частину основних постачань зброї в Україну здійснювалася зі США (45%), Німеччини (12%) і Польщі (11%).

У десятці найбільших країн-імпортерів зброї у 2020−2024 роках Україна є єдиною європейською державою, хоча багато інших європейських держав значно збільшили імпорт зброї в цей період.

Після України в списку найбільших імпортерів зброї йдуть Індія (8,3%), Катар (6,8%), Саудівська Аравія (6,8%) і Пакистан (4,6%).

Дональд Трамп стверджував, що США надали Україні 350 мільярдів доларів допомоги, проте насправді ця сума становить 123 мільярди доларів, з яких 69 мільярдів – військова допомога.