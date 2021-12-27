Об этом рассказала глава политсилы "Слуга народа" Елена Шуляк. Она считает, что такие решения будет рассматривать Национальный совет общин.

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Областные организации готовят кандидатов на вылет

По словам Шуляк, императивный мандат к местным депутатам обязательно будут применять уже в 2022 году. Речь идет о периоде января – февраля.

Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения, потому что их будут принимать областные организации и будут утверждать на уровне руководства партии,

– отметила она.

Руководитель "слуг" объяснила, что есть определенная юридическая процедура. Собственно областные организации и получили задание подготовить список лиц, которые станут кандидатами на вылет.

Примите во внимание! Императивный мандат – правило, согласно которому депутат представительного органа власти обязан приказами избирателей и в течение всей своей деятельности ответственен перед ними.

"Хорошо, что такой механизм на законодательном уровне можно применять, чтобы отозвать местных депутатов, но в то же время жаль, что он не распространяется на народных", – отметила Шуляк.

Шуляк: Это серьезная санкция

Глава политсилы сообщила, что очень хотела бы применять метод и к народным депутатам. Однако не уверена, найдут ли соответствующее количество голосов в Верховной Раде.

Это серьезная санкция, поэтому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение,

– сказала Шуляк.

Она обратила внимание на то, что применить такую ​​санкцию можно было бы к некоторым депутатам, которые переходят из "Слуги народа" в межфракционное объединение "Разумная политика". Сами они не хотят выходить из фракции.

Последние заявления Шуляк: главное

Елена Шуляк призвала бывшего спикера добровольно попрощаться со статусом нардепа. Она отметила, что теоретически лишить Дмитрия Разумкова мандата – возможно, но юридически сложно.

Политсила "Слуга народа" уверяет, что монобольшинство в Верховной Раде работает. Поэтому они пока не рассматривают вопрос образования коалиции с любыми другими партиями.

Шуляк считает, что дисциплинарная комиссия для проблемных нардепов необходима. Появление подобного органа для партии уже актуально.

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