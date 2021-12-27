Про це розповіла очільниця політсили "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона вважає, що такі рішення розглядатиме Національна рада громад.

До теми Разумков під'їдатиме рейтинг "слуг", і не тільки їхній, – політолог

Обласні організації готують кандидатів на виліт

За словами Шуляк, імперативний мандат до місцевих депутатів обов'язково застосовуватимуть уже 2022 року. Мовиться про період січня – лютого.

Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення, бо їх ухвалюватимуть обласні організації та затверджуватимуть на рівні керівництва партії,

– відзначила вона.

Очільниця "слуг" пояснила, що є певна юридична процедура. Власне обласні організації й отримали завдання підготувати перелік осіб, які стануть кандидатами на виліт.

Зауважте! Імперативний мандат – правило, згідно з яким депутат представницького органу влади зобов'язаний наказами виборців і протягом усієї своєї діяльності відповідальний перед ними.

"Добре, що такий механізм на законодавчому рівні можна застосовувати, щоб відкликати місцевих депутатів, але водночас шкода, що він не поширюється на народних", – зауважила Шуляк.

Шуляк: Це серйозна санкція

Голова політсили повідомила, що дуже хотіла застосовувати б метод і до народних депутатів. Проте не впевнена, чи знайдуть відповідну кількість голосів у Верховній Раді.

Це серйозна санкція, тому в кожному конкретному випадку будемо ретельно вивчати перш ніж ухвалити остаточне рішення,

– сказала Шуляк.

Вона звернула увагу на те, що застосувати таку санкцію можна було б до деяких депутатів, які переходять від "Слуги народу" до міжфракційного об'єднання "Розумна політика". Самі вони не хочуть виходити з фракції.

Останні заяви Шуляк: головне

Олена Шуляк закликала колишнього спікера добровільно попрощатись зі статусом нардепа. Вона зауважила, що теоретично позбавити Дмитра Разумкова мандата – можливо, проте юридично складно.

Політсила "Слуга народу" запевняє, що монобільшість у Верховній Раді працює. Через це вони поки не розглядають питання утворення коаліції з будь-якими іншими партіями.

Шуляк вважає, що дисциплінарна комісія для проблемних нардепів необхідна. Поява подібного органу для партії вже на часі.

Нагадаємо – як нардеп Соха вийшов із політсили "слуг": дивіться відео