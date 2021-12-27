Про своє ставлення до ситуації Шуляк розповіла в інтерв'ю. Разумков, повідомила голова партії, є позафракційним

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Позбавлення мандату – досить складне

За словами політикині, теоретично можливість позбавлення мандату Разумкова – досі залишається. Проте юридично – це рішення досить складне. У "Слузі народу" наголосили, що найкращим рішенням для Разумкова, як для відповідального політика, самому скласти мандат.

Це питання політичної культури, але, очевидно, Разумков цього робити не збирається,

– додала Шуляк.

Шуляк закликала не "виїжджати" на політичних брендах

Також голова партії "Слуга народу" сподівається, що всі, хто хотіли, уже перейшли у міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Разом з тим Шуляк звернулась до колег, які ще мають схожі наміри, і попросила їх складати мандати.

Створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на іменах інших людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді і будете брати участь у роботі парламенту,

– пояснила політикиня.

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Що відомо про конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

У вересні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.

На виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрали достатню кількість підписів.

7 жовтня парламент відправив Разумкова у відставку, а вже наступного дня на його місце призначили Руслана Стефанчука.

У листопаді Разумков створив МФО "Розумна політика", куди увійшли 25 нардепів.

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