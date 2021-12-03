Так, "слуга народу" хотіла внести на обговорення парламенту поправку до головного кошторису країни. Момент конфлікту між нардепами потрапив на відео, яке згодом оприлюднили у мережі.
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Суперечка Разумкова та Третьякової
"Сонце, я тебе поважаю", – звернулася Третьякова до Разумкова під час розгляду проєкту закону про держбюджет у другому читанні. Вочевидь ексспікеру така фамільярність не сподобалася.
По-перше, я тобі не сонце! По-друге, Галю, це не автор, це всі, читай матчастину,
– відреагував колишній глава Ради.
На цьому розмова не завершилася і нардепка почала обурюватися: "Але це не означає, що мою правку обговорюватиме хтось інший! Він забирає у мене правку". На це, йдучи з місця суперечки, Разумков, крикнув, що редагування "якраз обговорюватиме хтось інший, якщо воно враховане".
Скандали із Третьяковою: що про це відомо
- Третьякова прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова у чаті партії "Слуга народу", зазначивши, що "на одного ворога менше".
- Ці слова спровокували скандал. У групі "За майбутнє" вимагали від "слуг" вибачення. Рада відсторонила депутатку від 5 пленарних засідань.
- У липні 2020 року скандальна парламентарка пропонувала легалізувати у нашій державі секс-індустрію і "все, що можливо".
- Окрім цього, народна депутатка заявляла, що діти, які народжуються "у сім'ях, що потребують матеріальної допомоги – дуже низької якості".