Третьякова говорила про підняття прожиткового мінімуму. Їй не сподобалось, що на робочі групи з цього питання з'явились тільки 2 депутати.
Читайте також Найкраще, аби Третьякова склала мандат, – колеги Полякова налаштовані рішуче через образу
Чому виникло непорозуміння
Політикиня заявила, що "у тому числі з фракцій, які так піклуються про людей". Батенко після цієї фрази почав обурюватись. Третьякова закинула депутату, що він не заплатив зарплату за червень і липень працівникам свого офісу, які зараз з'їжджають.
Я люблю людей і вас теж, і поважаю ворогів,
– сказала Третьякова.
Спікер парламенту Руслан Стефанчук перервав перепалку. Він попросив дотримуватися регламенту і висловлюватися лише щодо законопроєктів.
Попередні скандали із Третьяковою
- Третьякова прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова у чаті партії "Слуга народу", зазначивши, що "на одного ворога менше". Ці слова спровокували скандал. У групі "За майбутнє" вимагали від "слуг" вибачення. Рада відсторонила нардепку від 5 пленарних засідань.
- У липні 2020 року Третьякова пропонувала легалізувати в Україні секс-індустрію і "все, що можливо".
- Також нардепка заявляла, що діти, які народжуються "у сім'ях, що потребують матеріальної допомоги" – " дуже низької якості".