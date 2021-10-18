Третьякова говорила про підняття прожиткового мінімуму. Їй не сподобалось, що на робочі групи з цього питання з'явились тільки 2 депутати.

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Чому виникло непорозуміння

Політикиня заявила, що "у тому числі з фракцій, які так піклуються про людей". Батенко після цієї фрази почав обурюватись. Третьякова закинула депутату, що він не заплатив зарплату за червень і липень працівникам свого офісу, які зараз з'їжджають.

Я люблю людей і вас теж, і поважаю ворогів,

– сказала Третьякова.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук перервав перепалку. Він попросив дотримуватися регламенту і висловлюватися лише щодо законопроєктів.

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