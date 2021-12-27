О своем отношении к ситуации Шуляк рассказала в интервью. Разумков, сообщила глава партии, является внефракционным.

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Лишение мандата – достаточно сложное

По словам политика, теоретически возможность лишения мандата Разумкова – до сих пор остается. Однако юридически это решение достаточно сложное. В "Слуге народа" отметили, что лучшее решение для Разумкова, как для ответственного политика, самому сложить мандат.

Это вопрос политической культуры, но, очевидно, Разумков этого делать не собирается,

– добавила Шуляк.

Шуляк призвала не "выезжать" на политических брендах

Также глава партии "Слуга народа" надеется, что все, кто хотели, уже перешли в межфракционное объединение "Разумная политика". Вместе с тем Шуляк обратилась к коллегам, которые еще имеют схожие намерения, и попросила их складывать мандаты.

Создавайте собственные политические бренды, не "выезжайте" на именах других людей. Пусть вас выбирают по-честному, тогда и будете участвовать в работе парламента,

– объяснила политик.

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Что известно о конфликте Разумкова со "Слугой народа"

В сентябре глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера.

На выездном заседании фракции в Трускавце собрали достаточное количество подписей.

7 октября парламент отправил Разумкова в отставку, а уже на следующий день на его место назначили Руслана Стефанчука.

В ноябре Разумков создал МФО "Разумная политика", куда вошли 25 нардепов.

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