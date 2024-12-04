Депутаты отменили военное положение в Южной Корее. Кореевед, председатель общества Украина – КНДР Николай Полищук озвучил 24 Каналу мнение, что на сегодня конфликт завершился, все происходит в правовом поле.

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"Я бы не сказал, что есть какие-то шансы на эскалацию этого конфликта. Стороны обозначили свои позиции. Что будет дальше? Я не думаю, что президент как-то сможет теперь повлиять на депутатов парламента. А депутаты получат значительно более серьезные козыри для того, чтобы сделать импичмент президенту", – предположил он.

Влияние ситуации на отношения с Украиной

Николай Полищук отметил, что в Демократической партии Южной Кореи многие ориентируются, если не на дружбу, то на сотрудничество и мирное сосуществование с КНДР. Эта политическая сила была главной причиной, почему южнокорейское правительство не очень активно помогало Украине.

Эта партия фактически пользуется российскими нарративами. Она откровенно запугивает южнокорейцев, что якобы президент будет отправлять войска воевать в Украину. Они пускают всевозможные фейки из-за визита Рустема Умерова (министр обороны Украины – 24 Канал) в Сеул и тому подобное,

– сказал кореевед.

По его словам, южнокорейская Демократическая партия – не самая дружественная к Украине политическая сила. То, что она укрепляет свои позиции, не будет способствовать нормальному конструктивному дальнейшему диалогу с Южной Кореей.

"В целом любая нестабильность в Южной Корее также нам не на руку. Это ослабляет нашего потенциального союзника. И заставляет США и другие страны-союзники Украины разрываться, смотреть, что происходит на Востоке", – подчеркнул председатель общества Украина – КНДР.

Демократическая партия претендует на то, чтобы полностью взять в руки власть в Южной Корее. Они контролируют парламент и имеют определенную поддержку среди народа. Президент Юн Сок Йоль имеет не очень большой рейтинг. Согласно определенным опросам, он составляет 20 – 25%.

"Какие будут последствия от такой смены власти? Я не сказал бы, что катастрофические, что здесь нужно впадать в какую-то панику. Немного ухудшатся, возможно, у нас отношения с Сеулом", – добавил Полищук.

Помощь Украине от Сеула

Согласно опросам, примерно 80% южнокорейцев против предоставления оружия для Украины. Председатель общества Украина – КНДР объяснил, что это мнение избирателей Демократической партии. Те 20%, которые выступают за помощь Украине – это электорат президента Юна Сок Йоля. Однако есть сценарий, при котором Демократическая партия может быть за поставки оружия для нашего государства.

Думаю, что наиболее вероятный вариант, что сотрудничество между нами и Южной Кореей при новой власти останется – это если Россия начнет сильно помогать экономически или военно КНДР. Если они увидят, что Россия помогает развитию Северной Кореи, передает технологии, развивает их ВПК, передает вооружение,

– считает Полищук.