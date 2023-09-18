Импичмент президента Грузии: Конституционный суд рассмотрит представление депутатов

В начале сентября руководящая партия Грузии запустила процедуру импичмента президента. Все из-за европейского турне Саломе Зурабишвили. Конституционный суд рассмотрит представление депутатов относительно импичмента.

Об этом сообщили на официальной странице суда. Известно, что соответствующее представление подписали 80 депутатов.

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Представление рассмотрят в течение месяца

Авторы представления обратились в Конституционный Суд относительно импичмента Зарабишвили 12 сентября.

После прохождения процедуры регистрации конституционных представлений 14 сентября представление было зарегистрировано в установленном законодательством порядке. Соответственно, дело передано на рассмотрение пленума Конституционного Суда, который в месячный срок его рассмотрит и подаст заключение в парламент,

– говорится в сообщении.

Также в суде отметили, что о дате рассмотрения будет сообщено дополнительно. Заметим, что большинство подписавших представление депутатов от правящей партии.

После рассмотрения Конституционный суд подаст соответствующее заключение парламенту Грузии. Если признает нарушение Конституции, парламент будет голосовать за импичмент. Для этого нужно 100 голосов. Однако "Грузинская мечта" не имеет такого ресурса.

Что этому предшествовало