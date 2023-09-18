Импичмент президента Грузии: Конституционный суд рассмотрит представление депутатов
Источник:Конституционный суд Грузии
В начале сентября руководящая партия Грузии запустила процедуру импичмента президента. Все из-за европейского турне Саломе Зурабишвили. Конституционный суд рассмотрит представление депутатов относительно импичмента.
Об этом сообщили на официальной странице суда. Известно, что соответствующее представление подписали 80 депутатов.
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Представление рассмотрят в течение месяца
Авторы представления обратились в Конституционный Суд относительно импичмента Зарабишвили 12 сентября.
После прохождения процедуры регистрации конституционных представлений 14 сентября представление было зарегистрировано в установленном законодательством порядке. Соответственно, дело передано на рассмотрение пленума Конституционного Суда, который в месячный срок его рассмотрит и подаст заключение в парламент,
– говорится в сообщении.
Также в суде отметили, что о дате рассмотрения будет сообщено дополнительно. Заметим, что большинство подписавших представление депутатов от правящей партии.
После рассмотрения Конституционный суд подаст соответствующее заключение парламенту Грузии. Если признает нарушение Конституции, парламент будет голосовать за импичмент. Для этого нужно 100 голосов. Однако "Грузинская мечта" не имеет такого ресурса.
Что этому предшествовало
- О запуске процедуры импичмента заявили 1 сентября. Возмущение руководящей партии вызвал визит Зурабишвили в Германию. В "Грузинской мечте" обвинили главу государства в "грубом нарушении Конституции".
- Дело в том, что поездка не была одобрена правительством. Согласно грузинскому законодательству, президент может совершать заграничные визиты только после соответствующего согласования.
- В то же время Саломе Зурабишвили считала, что европейское турне, запланированное на осень и которое отказалась подтверждать партия, поможет Грузии на пути интеграции в ЕС.
- Кстати, после новости о запуске процедуры импичмента Зурабишвили опубликовала фото из поезда. По данным СМИ, 1 сентября была запланирована ее встреча с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
- Заметим, что выезды Зурабишвили блокировали уже не в первый раз. Она планировала посетить Украину с рабочим визитом 22-24 августа впервые с начала полномасштабного вторжения. Однако так и не получила необходимого одобрения правительством Грузии.
- Кроме того, 30 августа администрация президентки анонсировала тур по европейским государствам в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Планировали, что 31 августа лидер прибудет в Германию и встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
- Однако правительство Грузии заявило, что не согласовало визит в Германию, а еще Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Болгарию и Чехию. Они были запланированы на сентябрь – ноябрь.