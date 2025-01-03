Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К теме Президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент

Что известно о попытке ареста президента Южной Кореи

Сотни сторонников Юн Сок Йоля собрались на рассвете возле президентской резиденции. Они пообещали заблокировать любую попытку ареста президента.

Сотрудники Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), которое возглавляет объединенную группу следователей по расследованию объявления военного положения 3 декабря, прибыли к воротам резиденции вскоре после 07:00 по местному времени. Они вошли внутрь. Впрочем, столкнулись с сотрудниками службы безопасности президента, а также военными.

Министерство национальной обороны заявило, что войска находятся под контролем службы безопасности президента.

В конце концов CIO отложило попытку ареста. Сделали это из-за беспокойства относительно безопасности своего персонала из-за препятствий. Также отметили, что "глубоко сожалеют" о позиции Юн Сок Йоля, который не подчинился.

Было решено, что выполнить ордер на арест практически невозможно из-за продолжающегося противостояния,

– говорится в заявлении CIO.

Адвокаты Юн Сок Йоля считают незаконным ордер и попытку ареста. Также заявили, что будут принимать правовые меры. Впрочем, деталей не уточнили.

По данным СМИ, ордер на арест был утвержден судом во вторник после того, как президент проигнорировал многочисленные вызовы на допрос. Он действует до 6 января и дает право лишь 48 часов удерживать Юн Сок Йоля под стражей после задержания. Далее следователи должны решить, запрашивать ли ордер на арест, или освободить его.

Генеральный прокурор заявил, что рассмотрит ситуацию и примет решение о возможных следующих шагах.

СМИ также сообщали, что охрана президента ранее уже становилась на пути правоохранительных органов, не дав им провести обыски в резиденции Юн Сок Йоля в рамках открытого на него уголовного дела.

Также журналисты писали, что в пятницу 2700 полицейских установили кордоны вокруг резиденции Юн Сок Йоля. Таким образом пытались предотвратить беспорядки, которые, по их мнению, могли устроить его сторонники.

Напомним, 15 декабря президенту Южной Кореи объявили импичмент. Его подозревают в государственной измене. Обвинения выдвинули из-за кратковременного введения военного положения.

О его введении Юн Сок Йоль заявил 3 декабря. Тогда президент обвинил южнокорейскую оппозицию в том, что она контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью.