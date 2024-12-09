Такой запрет на Юна Сук Ёля наложило Министерство юстиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Yonhap.

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Юна Сук Ёля обвиняют в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью. Причина – его решение на прошлой неделе ввести в стране военное положение, которое привело к хаосу.

Давайте вспомним! Сообщение о введении военного положения на территории Южной Кореи появилось 3 декабря. Тогда Юн Сук Ёль отметил, что эта мера необходима для "спасения от антигосударственных сил". Это решение президента было отменено парламентом через несколько часов.

Управление по расследованию коррупции для чиновников (CIO) сообщило, что запрос на выдачу приказа уже подан.

Напомним, ранее Юн Сук Ёль подчеркнул, что готов нести ответственность за свое решение и извинился перед людьми. По решению правящей партии, лидер Южной Кореи уйдет в отставку.