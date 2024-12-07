Как указал Хан Дон Хун, объявление военного положения было явным и серьезным нарушением закона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Что известно о вероятной отставке Юн Сок Йоля

Как пишет издание, между Хан Дон Хуном и Юк Сок Йолем есть определенная "история столкновений", поэтому пока неизвестно, говорил ли лидер партии от имени всех членов "силы народа". Еще пока действующий южнокорейский лидер на эту ситуацию пока не отреагировал. Только ранее он заявил, что передает свою судьбу в руки вышеупомянутой партии.

По мнению Хан Дон Хуна, соответствующее заявление является определенным обещанием оставить пост президента до окончания срока его полномочий. По его словам, пока Юн Сок Йоль не уйдет, он будет "фактически отстранен от своих обязанностей, и премьер-министр будет консультироваться с партией для управления государственными делами".

Партия Сила народа будет добиваться упорядоченной отставки президента, чтобы минимизировать путаницу для людей,

– заявил он.

В оппозиции предложенную лидером правящей партии идею раскритиковали, назвав ее "абсурдной и незаконной". Там говорят, что импичмент является единственным путем устранения президента с должности. По данным опроса Real Meter от 5 декабря, 73,6% респондентов поддержали импичмент Юна, тогда как 24% выступили против импичмента.

Напомним, 7 декабря парламент Южной Кореи не смог одобрить импичмент президента страны Юн Сок Ёля. Это произошло в результате неявки депутатов правящей партии. Причиной потенциального импичмента называют введение "чрезвычайного военного положения" в государстве президентом.