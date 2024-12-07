Як вказав Хан Дон Хун, оголошення воєнного стану було явним і серйозним порушенням закону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Що відомо про ймовірну відставку Юн Сок Йоля

Як пише видання, між Хан Дон Хуном та Юк Сок Йолем є певна "історія зіткнень", тому наразі невідомо, чи говорив лідер партії від імені усіх членів "сили народу". Ще поки чинний південнокорейський лідер на цю ситуацію наразі не відреагував. Лише раніше він заявив, що передає свою долю у руки вищезгаданої партії.

На думку Хан Дон Хуна, відповідна заява є певною обіцянкою залишити посаду президента до закінчення терміну його повноважень. За його словами, доки Юн Сок Йоль не піде, він буде "фактично усунений від своїх обов’язків, і прем'єр-міністр консультуватиметься з партією для управління державними справами".

Партія Сила народу домагатиметься упорядкованої відставки президента, щоб мінімізувати плутанину для людей,

– заявив він.

В опозиції запропоновану лідером правлячої партії ідею розкритикували, назвавши її "абсурдною та незаконною". Там кажуть, що імпічмент є єдиним шляхом усунення президента з посади. За даними опитування Real Meter від 5 грудня, 73,6% респондентів підтримали імпічмент Юна, тоді як 24% виступили проти імпічменту.

Нагадаємо, 7 грудня парламент Південної Кореї не зміг схвалити імпічмент президента країни Юн Сок Йоля. Це відбулося внаслідок неявки депутатів правлячої партії. Причиною потенційного імпічменту називають введення "надзвичайного воєнного стану" в державі президентом.