Импичмент Путина и Гаага: в России хакеры взломали сайты арбитражных судов и оставили послание

16 марта неизвестные хакеры взломали сайты арбитражных судов в России и разместили специальное послание для россиян.

В этом послании хакеры потребовали провести суд в Гааге, освободить политических заключенных, информирует Forbes.

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Хакеры взломали сайты российских арбитражных судов

Важно, что свое обращение хакеры начали с того, что назвали Владимира Путина террористом №1 в мире, добавив, что его и всех его приспешников ждет Гаага. Кибервоины также призвали россиян провести импичмент. Кроме того, обращение было завершено тем, что жителей России назвалифашистами.

Что такое импичмент В конституциях некоторых государств процедура привлечения в суд парламента или высших должностных лиц государства. В том числе и глав государств, избираемых на выборах. Для этой процедуры также используют термин отзыва.

Известно, что хакеры атаковали сайты арбитражных судов Хабаровского и Приморского краев, Москвы и других регионов. Начало атаки зафиксировали около 5:00 утра по киевскому времени. К сожалению, красноречивое послание хакеров стало недоступным на сайтах российских судов около 6:15. На момент создания этого материала эти сайты недоступны для использования.

Хакеры взломали сайты российских судов / Скриншот телеграм Украина 24/7

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