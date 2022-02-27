Импичмент Путину: на сайте петиций собрано 35 тысяч подписей

Приказ президента России Владимира Путина своим войскам совершить нападение на Украину не понравился не только мировому сообществу. Пока ВСУ отражают атаки врага и увеличивают количество потерь врага, россияне мечтают об импичменте своего лидера.

В России начинаются тихие попытки остановить войну с Украиной. Правда, масштабы протестов очень далеки от того, чтобы остановить имперские амбиции Путина, реализовать которые ему так и не удается. ВСУ уничтожает российских солдат и технику, а мировое сообщество накладывает на Россию санкции и делает ее отрезанной от всех.

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Петиции об импичменте Путина

На сайте Change.org начали появляться петиции об объявлении Владимиру Путину импичмента. В общей сложности они набрали более 35 тысяч подписей.

Правда, учитывать их российский президент вряд ли будет. Соответственно, россиянам придется научиться более активно действовать, если они хотят остановить своего президента, решившего начать масштабную войну против Украины.

Отметим, что, несмотря на постоянные обстрелы и наступления, российским оккупантам не удалось занять ни один украинский город. Враг терпит большие потери, его солдаты деморализованы и сдаются в плен.

Путин собирается стягивать в Украину резервы, ВСУ и территориальная оборона готовы организовать врагам "теплую встречу". Кроме того, страны-члены НАТО направили Украине большую военную помощь.

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