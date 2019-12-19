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      Импичмент Трампа: почему ситуация играет "на руку" президенту США

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      Трамп имеет все шансы обернуть эту историю в свою пользу / Getty Images

      Накануне Палата представителей Конгресса США поддержала отстранение Трампа от должности. Однако, это лишь половина дела, окончательное решение за Сенатом. Рассказываем, что ждет американского президента дальше и как ситуация повлияет на будущие президентские выборы в Штатах.

      Что дальше?

      Следующее голосование за импичмент Трампа состоится в Сенате США – для положительного решения необходимо 2/3 голосов сенаторов. Стоит отметить, что здесь большинство – республиканцы, которые не намерены выносить импичмент американскому президенту.

      Конкретных временных рамок пока не называют, поэтому точно не известно, как быстро это произойдет. Однако, как предполагают американские политики, в январе это дело будет главным на повестке дня.

      Процедура импичмента: как это работает

      Оправдают ли Трампа в Сенате?

      Значительная вероятность, что да. Как пояснил в комментарии 24 каналу эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко, сейчас отстранить Трампа с должности – нереальная задача, поскольку республиканцы контролируют Сенат, а окончательное решение принимается там.

      Поэтому по сути продолжения эта история иметь не будет. И основное ее значение – влияние на ход президентских выборов 2020 года.

      Как это повлияет на рейтинг Трампа?

      Никак. Вероятность, что решение Палаты представителей изменит позицию избирателей, которые поддерживают Трампа – почти нулевая.

      Вместе с тем Николай Капитоненко не исключает, что рейтинг президента США действительно может меняться, но трудно выяснить, под влиянием каких именно факторов это будет происходить.

      Кроме процедуры импичмента, есть ряд других важных вещей: торговая война с Китаем, внутренние проблемы Штатов – безработица, "стена", шаткая ситуация в экономике страны. Выяснить, что именно приведет к возможным колебаниям рейтингов – очень трудно,
      – пояснил эксперт.

      Также совершенно нет оснований утверждать, что голосование в Палате представителей ухудшает шансы Трампа переизбраться на второй срок.

      Так, скорее всего, демократы и начали процедуру импичмента именно с целью испортить репутацию Трампа и сделать его кандидатом, который не выиграет выборы. Однако, по словам Николая Капитоненко, это "прекрасно укладывается в стиль и риторику Трампа, благодаря которой он выиграл предварительные выборы – противопоставить себя истеблишменту, демократам и спекулировать на этом".

      Поэтому, собственно, Дональд Трамп имеет все шансы использовать эту историю для собственной пользы.

      С чего все началось? 21 сентября стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.

      В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.

      Именно из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Его обвиняют по двум статьям: в злоупотреблении властью и давлении на Украину ради личной политической выгоды, а также в попытке потом препятствовать расследованию в Конгрессе.

      Что случилось?

      18 декабря Палата представителей Конгресса США объявила импичмент президенту Дональду Трампу. Таким образом, за 243-летнюю историю Штатов, он стал третьим лидером государства, которого постигла такая судьба.

      Детали: Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше

      Стоит отметить, что в Палате представителей, которая приняла решение, преобладают представители Демократической партии, которые не отличаются симпатией к действующему президенту США.

      Сам Трамп заявил, что таким голосованием демократы "обесценили импичмент". Он также убежден, что это – завершение политической карьеры спикера Палаты представителей и инициатора процедуры импичмента Нэнси Пелоси.

      Реакция Трампа на решение Палаты представителей: видео

      Белый дом уже назвал импичмент "обманом" и кульминацией "одного из самых позорных эпизодов истории страны".

      Их (Конгресса, – 24) безграничная враждебность к президенту Трампу подпитывает их желание свести на нет результаты выборов 2016 года, и ненадлежащим образом повлиять на выборы 2020 года,
      – отмечают в ведомстве.

      Здесь демократов обвинили в отсутствии доказательств неправомерных действий Трампа и в выдвижении незаконных статей импичмента. "Недели слушаний доказали, что он не сделал ничего плохого", – сказано в заявлении.

      Интересно: Украинский скандал расколол США: основные детали и чем это обернется для Трампа

      Между тем сами сейчас демократы ликуют. А Джо Байден, вероятный соперник Трампа на президентских выборах, назвал решение Палаты представителей "торжественным моментом для страны".

      Президент Трамп злоупотреблял своей властью, нарушил свою клятву и предал нашу нацию. Это – торжественный момент для нашей страны. В Соединенных Штатах Америки никто не выше, чем закон – даже президент,
      – отметил он в Twitter.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Публикации Импичмент Трампа Статьи Дональд Трамп
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