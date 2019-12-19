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      Імпічмент Трампа: чому ситуація грає "на руку" президенту США

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      Трамп має всі шанси обернути цю історію на свою користь / Getty Images

      Напередодні Палата представників Конгресу США підтримала відсторонення Трампа від посади. Проте, це – лише половина справи, остаточне рішення за Сенатом. Розповідаємо, що чекає на американського президента далі і як ситуація вплине на майбутні президентські вибори у Штатах.

      Що далі?

      Наступне голосування за імпічмент Трампа відбудеться у Сенаті США – для позитивного рішення необхідно 2/3 голосів сенаторів. Варто зазначити, що тут більшість – республіканці, які не мають наміру виносити імпічмент американському президенту.

      Конкретних часових рамок поки не називають, тому точно не відомо, як швидко це станеться. Однак, як припускають американські політики, у січні ця справа буде головною на порядку денному.

      Процедура імпічменту: як це працює

      Чи виправдають Трампа в Сенаті?

      Значна ймовірність, що так. Як пояснив у коментарі 24 каналу експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко, наразі відсторонити Трампа від посади – нереальне завдання, оскільки республіканці контролюють Сенат, а остаточне рішення приймається там.

      Тому по суті продовження ця історія не матиме. І основне її значення – вплив на перебіг президентських виборів 2020 року.

      Як це вплине на рейтинг Трампа?

      Ніяк. Ймовірність, що рашення Палати представників змінить позицію виборців, які підтримують Трампа – майже нульова.

      Водночас Микола Капітоненко не виключає, що рейтинг президента США справді може змінюватися, але важко з'ясувати, під впливом яких саме факторів це буде відбуватися.

      Окрім процедури імпічменту, є низка інших важливих речей: торговельна війна з Китаєм, внутрішні проблеми Штатів – безробіття, "стіна", хитка ситуація в економіці країни тощо. З'ясувати, що саме призведе до можливих коливань рейтингів – дуже важко,
      – пояснив експерт.

      Також зовсім немає підстав стверджувати, що голосування у Палаті представників погіршує шанси Трампа переобратися на другий термін.

      Так, швидше за все, демократи й почали процедуру імпічменту саме з метою зіпсувати репутацію Трампа і зробити його кандидатом, який не виграє вибори. Однак, за словами Миколи Капітоненка, це "чудово вкладається в стиль і риторику Трампа, завдяки якій він виграв попередні вибори – протиставити себе істеблішменту, демократам і спекулювати на цьому".

      Тому, власне, Дональд Трамп має всі шанси використати цю історію для власної користі.

      З чого все почалося?21 вересня стало відомо, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.

      Саме через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Його звинувачують за двома статтями: у зловживанні владою і тиску на Україну задля особистої політичної вигоди, а також у намаганні потім перешкоджати розслідуванню у Конгресі.

      Що сталося?

      18 грудня Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу. Таким чином, за 243-річну історію Штатів, він став третім лідером держави, якого спіткала така доля.

      Деталі: Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа: що далі

      Трампа звинувачують у зловживанні владою, тиску на Україну для персональної політичної вигоди та у намаганні перешкоджати розслідуванню у Конгресі.

      Варто зазначити, що у Палаті представників, яка ухвалила рішення, переважають представники Демократичної партії, які не відзначаються симпатією до чинного президента США. 

      Сам Трамп заявив, що таким голосуванням демократи "знецінили імпічмент". Він також переконаний, що це – завершення політичної кар'єри спікерки Палати представників і ініціаторки процедури імпічменту Ненсі Пелосі.

      Реакція Трампа на рішення Палати представників: відео

      Білий дім уже назвав імпічмент "обманом" і і кульмінацією "одного з найганебніших епізодів історії країни".

      Їхня (Конгресу, – 24) безмежна ворожість до президента Трампа підживлює їхнє бажання звести нанівець результати виборів 2016 року, і неналежним чином вплинути на вибори 2020 року,
      – зазначають у відомстві.

      Тут демократів звинуватили у відсутності доказів неправомірних дій Трампа та у висуненні незаконних статтей щодо імпічменту. "Тижні слухань довели, що він не зробив нічого поганого", – сказано у заяві.

      Цікаво: Український скандал розколов США: основні деталі і чим це обернеться для Трампа

      Натомість самі наразі демократи тріумфують. А Джо Байден, ймовірний суперник Трампа на президентських виборах, назвав рішення Палати представників "урочистим моментом для країни".

      Президент Трамп зловживав своєю владою, порушив свою присягу і зрадив нашу націю. Це – урочистий момент для нашої країни. У Сполучених Штатах Америки ніхто не є вищим, ніж закон – навіть президент,
      – зазначив він у Twitter.

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Публікації Імпічмент Трампа Статті Дональд Трамп
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