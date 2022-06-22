Импорт газа не является проблемой, но это стоит безумные деньги, – Витренко об отопительном сезоне

У "Нафтогаза Украины" есть мощности для импорта газа, однако в настоящее время компании не хватает для этого средств. Сейчас продолжаются переговоры с международными партнерами.

Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

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По словам Витренко, у компании нет проблемы импортировать газ, проблема в том, что "для этого необходимы большие средства". Поэтому компания ведет переговоры с международными партнерами о том, насколько они могут помочь с деньгами или газом.

Он уточнил, что для накопления 19 миллиардов кубометров газа до начала отопительного сезона, в соответствии с поставленной правительством задачей, "Нафтогаз" должен импортировать 5,8 миллиарда кубометров газа.

Если нужно иметь такой большой запас, как хочет правительство, к началу отопительного сезона 19 миллиардов кубометров, это значит, что дополнительно нужно импортировать почти 5,8 миллиарда кубометров. Это значит, что необходимо потратить $8 миллиардов, большие деньги для Украины,

– рассказал Витренко.

В то же время, по словам главы правления НАК, если Украина подойдет к отопительному сезону с уровнем газа в 15 миллиардов кубометров газа, этого тоже будет вполне достаточно. Более того, это определенный еще с запасом, а не просто минимальный уровень.

Лэнд-лиз должен пойти и на энергетику

Витренко напомнил, что "Нафтогаз" предлагает включить газ в американскую программу ленд-лиза для Украины.

"Это один из тех вариантов, которые мы прорабатываем с нашими партнерами. Это очень сложная задача, мы говорим об огромных средствах, много предпосылок получения финансирования от наших международных партнеров. 15 миллиардов кубометров газа до конца отопительного сезона – это значит, что нам нужно импортировать значительные объемы газа и нам нужны значительные средства", – добавил Витренко.

Украина может обеспечить себя газом

Кабинет Министров ранее поручил "Нафтогазу Украины" обеспечить увеличение запасов газа в подземных хранилищах к началу отопительного сезона до 19 миллиардов кубометров. По словам премьера Дениса Шмыгаля, объем собственной добычи правительство оценивает на уровне от 16 до 19 миллиардов кубометров, потребление – от 21 до 24 миллиардов кубометров.

"Соответственно, часть газа будем импортировать. Мощности для этого есть. Договоренности с нашими соседями на Западе у нас тоже есть", – отметил он.

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